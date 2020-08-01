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لاعب جديد يغادر ريال مدريد

الرياضة

لاعب جديد يغادر ريال مدريد
Reuters Susana Vera
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أعلن ريال مدريد، الجمعة، عبر موقعه الرسمي، توصله لاتفاق يقضي برحيل لاعبه داني غوميز، ليستمر النادي في سياسة التخلص من اللاعبين الذين لا يرغب بوجودهم داخل أسوار "سانتياغو برنابيو" .

وانتقل اللاعب البالغ 22 عاما، إلى ليفانتي الإسباني، وانضم غوميز لأكاديمية الريال في عام 2011، قبل أن يلعب للفريق الثاني بالنادي الملكي منذ عام 2017 وحتى الآن، كما سبق له اللعب لفريق تينريفي الإسباني على سبيل الإعارة.

ويهدف الريال للتخلص من عدة لاعبين، أبرزهم غاريث بيل، وخاميس رودريغيز، لتوفير أموال في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وسبق أن رحل العديد من اللاعبين عن ريال مدريد، هذا الصيف، يتصدرهم المغربي أشرف حكيمي، الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي. 

كما رحل عن الفريق الحارس لوكا زيدان نجل المدرب الفرنسي زيدان، بعد نهاية عقده ومن المنتظر أن ينضم لمونيلييه، كما غادر خورخي دي فروتوس، إلى ليفانتي.

المصدر: realmadrid

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