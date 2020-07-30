الدوري الإنجليزي يغلق أبوابه أمام "منبوذ" ريال مدريد

كشفت تقارير إنجليزية عن صعوبة عودة الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل شروط اللاعب المكلفة.

وذكرت صحيفة express البريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يعد راغبا بضم بيل، وغير مستعد لدفع أجور النجم الويلزي المرتفعة في الوقت الذي يتطلع فيه ريال مدريد إلى بيعه هذا الصيف.

وارتبط نادي "الشياطين الحمر" منذ فترة طويلة بتحرك النجم الويلزي، في حال قرر الرحيل عن ريال مدريد بعد أن خرج من حسابات مدرب الملكي الفرنسي زين الدين زيدان.

Man Utd make Gareth Bale transfer decision as Real Madrid look to sell this summer #MUFC#RMCFhttps://t.co/9VMJdRXmq6pic.twitter.com/4XaZCROxX2 — Express Sport (@DExpress_Sport) July 29, 2020

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وأضافت الصحيفة: "لا يوجد فريق يرغب في دفع 15 مليون يورو قيمة راتب بيل مع الريال، ويرفض اللاعب فكرة تخفيض الراتب، وهذا سبب عدم تفكير أندية البريميرليغ في ضم بيل البالغ 31 عاما".

ويأمل ريال مدريد في بيع بيل إلى جانب الكولومبي جيمس رودريغيز هذا الصيف، في خطة ترمي للحصول على 270 مليون جنيه إسترليني، من أجل دخول سباق ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي العام القادم.

يذكر أن غاريث بيل وصل إلى مدريد في صيف 2013 بعقد حتى صيف 2022، وسجل 101 هدفا مع ناديه الحالي، وفاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في ريال مدريد، لكنه اكتفى بتسجيل أربعة أهداف فقط لفريقه في الدوري الإسباني لهذا الموسم.

المصدر: express