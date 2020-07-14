بالصور.. بيل يثير الجدل مجددا بتصرفات غريبة في ليلة انتصار ريال مدريد

يواصل الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، إثارة الجدل بتصرفاته الغريبة وذلك أثناء جلوسه على مقاعد الاحتياط، خلال لقاء فريقه غرناطة الاثنين، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وحقق الملكي فوزا ثمينا على مضيفه غرناطة بنتيجة 2-1، ليضع قدما ثابتة نحو لقب الليغا.

والتقطت الكاميرات المتواجدة على ملعب " نويفو لوس كارمينيس" صورة لبيل، وهو جالس على مقاعد البدلاء، لكنه منشغل بتحويل ورقة في يديه على شكل منظار لمراقبة الجانب الآخر للفريق المنافس.

وعلقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على الصورة : "يبدو أن بيل غير متصل تماما بفريقه ريال مدريد".

وشهدت الصورة رواجا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتنهال عليها التعليقات الساخرة حول غرابة تصرفات بيل.

Gareth Bale is a freaking troll man 😂😂😂😭😭😭 pic.twitter.com/53siCi76hj — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 13, 2020

ولم تكن هي المرة الأولى التي يلفت الويلزي بها النظر لتصرفاته، فقد غطى عينيه بالكمامة خلال مباراة فريقه الماضية أمام ألافيس، في لقطة أثارت غضب الجماهير ضده.

ولم يلعب بيل أي دقيقة منذ 24 يونيو الفائت، في آخر 4 مباريات.



وينتهي عقد بيل مع الفريق "الأبيض" صيف 2022، ولا يفكر اللاعب في الرحيل قبل نهاية عقده، رغم محاولات ريال مدريد المستمرة في التخلص منه.

Gareth Bale has given up even pretending he cares anymore 😂😭😂 pic.twitter.com/SxN9LAlzCT — Footy Humour (@FootyHumour) July 13, 2020

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ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي برشلونة قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويكفي ريال مدريد تحقيق نقطتين في مباراتيه الأخيرتين ليضمن التتويج بلقب الدوري الإسباني، بغض النظر عن نتائج مطارده برشلونة.

المصدر: ESPN FC