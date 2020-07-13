حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه غرناطة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل في الدقيقة الـ10 عن طريق الفرنسي فيرلاند ميندي.

وعزز الفرنسي كريم بنزيما النتيجة للفريق الملكي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء.

فيما سجل هدف غرناطة الوحيد الفنزويلي داروين ماتشيز في الدقيقة الـ50.

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي برشلونة قبل جولتين على نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "الليغا".

Real Madrid need just ONE MORE WIN to secure their 34th #LaLigaSantander title. 💜🔝#GranadaRealMadridpic.twitter.com/BUqVsoYunw — LaLiga English (@LaLigaEN) July 13, 2020

ويكفي ريال مدريد تحقيق نقطتين في مباراتيه الأخيرتين ليضمن التتويج بلقب الدوري الإسباني بغض النظر عن نتائج مطارده برشلونة.

المصدر: RT