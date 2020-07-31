الألماني هوفيديس بطل العالم عام 2014 يعلن اعتزاله لأسباب عائلية (فيديو وصور)

أعلن الألماني بينيديكت هوفيديس المتوج مع منتخب "المانشافت" بلقب كأس العالم لكرة القدم عام 2014، اعتزاله لأسباب عائلية.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 32 عاما فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" يظهر أجمل لحظاته في عالم الساحرة، وأنهاه برمي حزائه الكروي في أرضية الملعب مع شكره للفرق التي لعب معها خلال مسيرته.

وقال هوفيديس في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية: "كنت مؤخرا مع زوجتي وابني في مخيم في جنوب فرنسا. لاحظت كم كنت سعيدا لرؤية ابني بالقرب مني. كرة القدم بدت غير مهمة بالنسبة لي".

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World Cup winner Benedikt Höwedes ends his playing career.



"I've noticed how it fills me with joy spending time with my son. All of a sudden, football seemed irrelevant to me," the 32-year-old told Spiegel. pic.twitter.com/793ASDmvPg — DW Sports (@dw_sports) July 31, 2020

ولعب الدولي الألماني السابق 44 مباراة دولية مع "المانشافت" سجل خلالها هدفين، فيما مثل شالكه لأكثر من عقد من الزمن (2007-2018) قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة (2017-2018) لكنه لم يشارك إلا في ثلاث مباريات، ومنه إلى لوكوموتيف موسكو الروسي حيث أمضى عامين أنهاهما بفسخ عقده وديا في الماضي، علما أنه فاز معه بلقبي الكأس وكأس السوبر.

OFFICIEL ! Le champion du monde 2014 Benedikt Höwedes met un terme à sa carrière à l’âge de 32 ans. 🇩🇪🔚 pic.twitter.com/CKcPHAwLh6 — BeFoot (@_BeFoot) July 31, 2020

⚡️ Хеведес объявил о завершении карьеры: «Футбол перестал иметь для меня значение. Для меня больше радости приносит общение с сыном»https://t.co/WadgFXgaRlpic.twitter.com/fzk4EqXzc0 — Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2020

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وأوضح هوفيديس: "ابني يبلغ من العمر 21 شهرا، وخلال فترة وجودي في موسكو لم أتمكن من الاستمتاع معه. لقد عانيت".

وأضاف: "من الصعب أن نتخذ هكذا خطوة، أن نتوقف عن اللعب أمام ملاعب مغلقة. ربما كانت هذه الفترة مع فيروس كورونا المستجد وهذه المباريات بدون جمهور انذارا تحذيريا".

وهوفيديس هو بطل العالم السابع لعام 2014 الذي يعلن اعتزاله. وكان أندريه شورليه لاعب بوروسيا دورتموند السابق أعلن اعتزاله أيضا بشكل مفاجئ في الـ17 من يوليو الجاري رغم أن عمره 29 عاما فقط.

المصدر: أ ف ب+ وكالات