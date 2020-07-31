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الألماني هوفيديس بطل العالم عام 2014 يعلن اعتزاله لأسباب عائلية (فيديو وصور)

الرياضة

الألماني هوفيديس بطل العالم عام 2014 يعلن اعتزاله لأسباب عائلية (فيديو وصور)
Globallookpress imago sportfotodienst via www.im
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أعلن الألماني بينيديكت هوفيديس المتوج مع منتخب "المانشافت" بلقب كأس العالم لكرة القدم عام 2014، اعتزاله لأسباب عائلية.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 32 عاما فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" يظهر أجمل لحظاته في عالم الساحرة، وأنهاه برمي حزائه الكروي في أرضية الملعب مع شكره للفرق التي لعب معها خلال مسيرته.

وقال هوفيديس في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية: "كنت مؤخرا مع زوجتي وابني في مخيم في جنوب فرنسا. لاحظت كم كنت سعيدا لرؤية ابني بالقرب مني. كرة القدم بدت غير مهمة بالنسبة لي".

ولعب الدولي الألماني السابق 44 مباراة دولية مع "المانشافت" سجل خلالها هدفين، فيما مثل شالكه لأكثر من عقد من الزمن (2007-2018) قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة (2017-2018) لكنه لم يشارك إلا في ثلاث مباريات، ومنه إلى لوكوموتيف موسكو الروسي حيث أمضى عامين أنهاهما بفسخ عقده وديا في الماضي، علما أنه فاز معه بلقبي الكأس وكأس السوبر.

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وأوضح هوفيديس: "ابني يبلغ من العمر 21 شهرا، وخلال فترة وجودي في موسكو لم أتمكن من الاستمتاع معه. لقد عانيت".

وأضاف: "من الصعب أن نتخذ هكذا خطوة، أن نتوقف عن اللعب أمام ملاعب مغلقة. ربما كانت هذه الفترة مع فيروس كورونا المستجد وهذه المباريات بدون جمهور انذارا تحذيريا".

وهوفيديس هو بطل العالم السابع لعام 2014 الذي يعلن اعتزاله. وكان أندريه شورليه لاعب بوروسيا دورتموند السابق أعلن اعتزاله أيضا بشكل مفاجئ في الـ17 من يوليو الجاري رغم أن عمره 29 عاما فقط.

المصدر: أ ف ب+ وكالات

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