تسيسكا موسكو يضم أحد نجوم منتخب "التانغو"

أعلن نادي سان لورينزو الأرجنتيني اليوم الخميس انتقال مهاجمه الدولي أدولف غايتش البالغ 21 عاما إلى نادي تسيسكا موسكو الروسي.

В это сложно поверить, но ЦСКА купил хорошего нападающего 😱



«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Адольфа Гайча в армейский клуб!https://t.co/nCdtmiiBtcpic.twitter.com/hNDf5Q3TSf — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 30, 2020

ولم يعلن النادي الأرجنتيني أي تفاصيل عن الصفقة حتى الآن، ولكن تقارير صحفية ذكرت أن الصفقة ستكلف خزينة تسيسكا 9 مليون يورو.

💙❤️ Cuervo desde la cuna, lo vimos crecer a puro gol, humildad y sacrificio.



🇷🇺 Adolfo Gaich seguirá su carrera en el @pfc_cska Moscú y, con el corazón azulgrana en la mano, se despide así de cada hincha del Ciclón.



👋 ¡Muchos éxitos y hasta luego, Tanque! pic.twitter.com/7JtB9D9czO — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 30, 2020

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من جهته، لم يعلن نادي العاصمة الروسية حتى الآن عن ضم النجم الأرجنتيني رسميا.

ولعب غايتش 23 مباراة بقميص سان لورينزو سجل خلالها 7 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، مثل غايتش المنتخب الأرجنتيني في العديد من الفئات العمرية وصولا للفريق الأول، حيث لعب مع منتخب بلاده دون 20 عاما 14 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف، ومع منتخب دون 23 عاما 6 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.

المصدر: sport-express.ru