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تسيسكا موسكو يضم أحد نجوم منتخب "التانغو"

الرياضة

تسيسكا موسكو يضم أحد نجوم منتخب
Globallookpress Foto Olimpik
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أعلن نادي سان لورينزو الأرجنتيني اليوم الخميس انتقال مهاجمه الدولي أدولف غايتش البالغ 21 عاما إلى نادي تسيسكا موسكو الروسي.

ولم يعلن النادي الأرجنتيني أي تفاصيل عن الصفقة حتى الآن، ولكن تقارير صحفية ذكرت أن الصفقة ستكلف خزينة تسيسكا 9 مليون يورو.

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من جهته، لم يعلن نادي العاصمة الروسية حتى الآن عن ضم النجم الأرجنتيني رسميا.

ولعب غايتش 23 مباراة بقميص سان لورينزو سجل خلالها 7 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، مثل غايتش المنتخب الأرجنتيني في العديد من الفئات العمرية وصولا للفريق الأول، حيث لعب مع منتخب بلاده دون 20 عاما 14 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف، ومع منتخب دون 23 عاما 6 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.

المصدر: sport-express.ru

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