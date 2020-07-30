كوكورين يقترب من الانضمام لنادي سبارتاك موسكو

ذكرت صحيفة "سبورت إكسبرس" الروسية اليوم الخميس، أن مهاجم نادي زينيت بطرسبورغ ألكسندر كوكورين، حط الرحال في العاصمة موسكو اليوم للتوقيع على عقود انضمامه لنادي سبارتاك.

وتوقعت الصحيفة أن يوقع كوكورين البالغ 29 عاما على عقود انضمامه لنادي سبارتاك موسكو اليوم مساء أو غدا الجمعة على أبعد تقدير.

يذكر أن كوكورين لعب هذا الموسم مع سوتشي معارا من زينيت الذي انتهى عقد اللاعب معه بنهاية الموسم الجاري.

ولعب كوكورين 10 مباريات مع سوتشي سجل خلالها 7 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة.

المصدر: sport-express.ru