 
مباشر

كوكورين يقترب من الانضمام لنادي سبارتاك موسكو

الرياضة

كوكورين يقترب من الانضمام لنادي سبارتاك موسكو
Sputnik Артур Лебедев
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofcv

ذكرت صحيفة "سبورت إكسبرس" الروسية اليوم الخميس، أن مهاجم نادي زينيت بطرسبورغ ألكسندر كوكورين، حط الرحال في العاصمة موسكو اليوم للتوقيع على عقود انضمامه لنادي سبارتاك.

وتوقعت الصحيفة أن يوقع كوكورين البالغ 29 عاما على عقود انضمامه لنادي سبارتاك موسكو اليوم مساء أو غدا الجمعة على أبعد تقدير.

يذكر أن كوكورين لعب هذا الموسم مع سوتشي معارا من زينيت الذي انتهى عقد اللاعب معه بنهاية الموسم الجاري.

ولعب كوكورين 10 مباريات مع سوتشي سجل خلالها 7 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة.

المصدر: sport-express.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا