كوكورين يقترب من الانضمام لنادي سبارتاك موسكو
ذكرت صحيفة "سبورت إكسبرس" الروسية اليوم الخميس، أن مهاجم نادي زينيت بطرسبورغ ألكسندر كوكورين، حط الرحال في العاصمة موسكو اليوم للتوقيع على عقود انضمامه لنادي سبارتاك.
Александр Кокорин подпишет контракт со «Спартаком» сегодня вечером ✍🏻https://t.co/71dB60FMTqpic.twitter.com/k3kQLJbiq8— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 30, 2020
وتوقعت الصحيفة أن يوقع كوكورين البالغ 29 عاما على عقود انضمامه لنادي سبارتاك موسكو اليوم مساء أو غدا الجمعة على أبعد تقدير.
يذكر أن كوكورين لعب هذا الموسم مع سوتشي معارا من زينيت الذي انتهى عقد اللاعب معه بنهاية الموسم الجاري.
ولعب كوكورين 10 مباريات مع سوتشي سجل خلالها 7 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة.
المصدر: sport-express.ru