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الكشف عن سعر ومزايا يخت رونالدو الجديد (فيديو وصور)

الرياضة

الكشف عن سعر ومزايا يخت رونالدو الجديد (فيديو وصور)
georginagio/instagram
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس، عن المقابل المادي الذي دفعه البرتغالي كريستسانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لاستملاك اليخت الذي ظهر على سطحه مؤخرا مع عائلته.

وحسب الصحيفة البريطانية، دفع رونالدو 6 ملايين يورو مقابل اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 27 مترا ويحتوي على خمس غرف وستة حمامات ومنطقة للاسترخاء وصالة كبيرة وغرفة طعام ومطبخ عصري ونوافذ كبيرة توفر إطلالات بانورامية خلابة على البحر.

وذكرت الصحيفة أن النجم البرتغالي اشترى اليخت مؤخرا ليحتفل برحلة بحرية مع عائلته بتتويجه بلقب الدوري الإيطالي الذي أحرزه فريقه يوفنتوس مبكرا قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ونشر رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز مؤخرا العديد من الصور على سطح اليخت عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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Que aproveche mi amor 🛥💘

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Fantas✨🦄 #dreaming

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ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

المصدر: dailymail.co.uk

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