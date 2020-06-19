منزل رونالدو يتحول إلى "مدينة ألعاب" (فيديو وصور)

نشرت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".

وتظهر جورجينا في الصورة بين أطفال رونالدو الأربعة، وخلفهما مدينة مائية مصغرة بجانب المسبح وسط عدد كبير من البالونات.

ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

ويبدو أن رونالدو قرر في زمن كورونا تحقيق طلبات أطفاله ونقل مدينة الملاهي والألعاب إلى منزله ولو بشكل مصغر، تجنبا للعدوى بالفيروس.

وفي الخامس من يونيو الجاري نشر رونالدو صورة طريفة له مع أسرته ظهر فيها أفراد العائلة جميعا متنكرين، كل منهم بشخصية كرتونية وخيالية شهيرة، واختار النجم البرتغالي تقمص شخصية علاء الدين الكرتونية وارتداء لباسه الشهير، احتفالا بعيد الميلاد الثالث لطفليه التوأم إيفا وماتيو، وظهر في الصورة عدد كبير من الألعاب في قاعة مخصصة للترفيه داخل المنزل.

كما نشرت جورجينا الشهر الماضي صورة مع رونالدو والأطفال الأربعة في حوض سباحة داخل المنزل مع العديد من الألعاب المائية.

بالإضافة إلى وجود صالة رياضية مميزة في المنزل، حرصا من النجم البرتغالي وصديقته على الحفاظ على لياقتهما البدنية وقوامهما الرياضي.

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المصدر: instagram