جورجينا تلمح مجددا بحملها بالطفل الخامس لرونالدو (صور)

أثارت جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الشائعات مجددا، عن خطوبتها وحملها بعد نشرها عدة صور ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابها في "إنستغرام".

ونشرت جورجينا البالغة 26 عاما صورة ترتدي فيها خاتما على الإصبع الذي يشير عادة وجود الخاتم فيه أن صاحبه متزوج، كما نشرت صورة ثانية تظهر فيها داخل مصعد واضعة يدها على بطنها مثلما تفعل النساء الحوامل في صورهن.

وكانت جورجينا قد ألمحت في بداية مايو الجاري لحملها عندما نشرت صورة أرفقتها بتعليق:"طفلة صغيرة"، ومعها صورة "قلب"، في إشارة إلى أنها تنتظر مولد طفلة من صديقها رونالدو.

instagram\georginagio

ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

Ronaldo’s girlfriend sparks engagement and pregnancy rumourshttps://t.co/wJVlWzpT2Jpic.twitter.com/XmnPuiAlzq — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 21, 2020

وسبق لجورجينا أن ألمحت إلى انتقال علاقتها مع رونالدو من خانة الصداقة الحميمية إلى الزواج، عندما أشارت إلى رونالدو بـ"الزوج" في منشور لها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ26 مطلع العام الجاري، قائلة: "عيد ميلاد سعيد 26، سعيدة جدا، لا أستطيع أن أطلب من الحياة أكثر، فقط الكثير من الصحة لعائلتي ولي والاستمتاع بها دائما".

وأضافت :"شكرا لكم جميعا على التهنئة والزهور، ومن ثم شكرا لزوجي على إعطائي أفضل ما في الحياة.. أطفالنا.. أحبك".

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ويتمسك رونالدو بالإبقاء على سرية طبيعة العلاقة.

المصدر: thesun.co.uk