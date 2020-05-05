رسالة غامضة من صديقة كريستيانو رونالدو تلمح فيها إلى وجود طفل خامس للنجم البرتغالي (صورة)

ألمحت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، برسالة غامضة إلى أنها ربما تحمل طفلا جديدا لعائلة النجم البرتغالي.

ونشرت رودريغيز البالغة 26 عاما مساء الاثنين قبل الإقلاع لمغادرة جزيرة ماديرا البرتغالية بعد شهرين تقريبا والعودة إلى إيطاليا، صورة لها عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه "طفلة صغيرة"، ومعها صورة "قلب"، في إشارة إلى أنها تنتظر مولد طفلة من صديقها رونالدو، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

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ولدى رودريغيز ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

وكان رونالدو، أكد في تصريحات سابقة أنه يرغب بسبعة أطفال، في إشارة إلى الرقم المفضل للنجم السابق لنادي ريال مدريد، وهو "7".

وبعد عودته إلى إيطاليا سيعزل نجم يوفنتوس البالغ 35 عاما، نفسه الآن لمدة أسبوعين في المنزل قبل استئناف التدريب مع فريقه قبل عودة محتملة لاستئناف منافسات الدوري الإيطالي والذي يتصدره فريق "السيدة العجوز".

المصدر: thesun