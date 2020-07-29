كالياري يلدغ رونالدو وزملاءه بثنائية في "الكالتشيو" (فيديو)

خسر يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي أمام مضيفه كالياري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من عمر "الكالتشيو".

وسجل ثنائية كالياري لوكا غاغليانو والأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقتين 8 و45+2 على التوالي.

وحقق كالياري فوزه الأول بعد 8 مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار (خسر في 4 مباريات وتعادل في 4 أخرى)، ورفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الـ13 على جدول الترتيب.

في المقابل، تعرض يوفنتوس (الذي ضمن التتويج باللقب الجولة الماضية) لخسارته السادسة هذا الموسم وتوقف رصيده في الصدارة عند 83 نقطة.

ولم يستطع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاؤه فك شيفرة دفاع كالياري وحارسه الذي حافظ على شباكه نظيفة طوال دقائق المباراة رغم الفرص العديدة التي أتيحت للاعبي "السيدة العجوز".

Simeone scores the second goal for Cagliari. I think it’s time for Buffon to retire #CagliariJuve#SerieA

pic.twitter.com/MLDRPRfvvj — Football World (@FTTV10) July 29, 2020

كما عجز رونالدو صاحب الـ31 هدفا في "الكالتشيو" عن تقليص الفارق مع متصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي، مهاجم لاتسيو، شيرو إيموبيلي الذي يغرد منفردا في الصدارة بـ35 هدفا قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

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المصدر: RT