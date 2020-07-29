إيموبيلي يواصل تألقه ويفك شراكته مع ليفاندوفسكي في سباق الحذاء الذهبي (فيديو وصور)

دمر شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، حلم منافسه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، بالفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019-2020.

واستطاع إيموبيلي أن يسجل هدف فريقه الثاني خلال فوزه على ضيفه بريشيا بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من "الكالتشيو".

Immobile scores his 35th Serie A goal of the season and goes one clear of Robert Lewandowski in the European Golden Shoe race. Four ahead of Ronaldo, who plays later!https://t.co/1gK1yvafywpic.twitter.com/bEsBrVH3wZ — David Kappel (@kappilinho) July 29, 2020

وبهدفه اليوم، عزز إيموبيلي موقعه في صدارة هدافي "الكالتشيو" بوصوله للهدف الـ35 مبتعدا عن مطارده البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بفارق 4 أهداف.

Cristiano Ronaldo needs 4 goals to equal Immobile's record of 35 goals.



Need a huge performance tonight. pic.twitter.com/nT1f6gnqkt — Talking sport 247 (@talkingsport247) July 29, 2020

كما فض إيموبيلي الشراكة مع ليفاندوفسكي على صدارة سباق جائزة الحذاء الذهبي التي يتوج بها أفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ليحرم الأخير من الفوز بالجائزة لأول مرة في مسيرته، بعد انتهاء موسمه في "البوندسليغا" منذ يونيو الماضي برصيد 34 هدفا.

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المصدر: RT