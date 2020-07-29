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إيموبيلي يواصل تألقه ويفك شراكته مع ليفاندوفسكي في سباق الحذاء الذهبي (فيديو وصور)

الرياضة

إيموبيلي يواصل تألقه ويفك شراكته مع ليفاندوفسكي في سباق الحذاء الذهبي (فيديو وصور)
Globallookpress
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دمر شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، حلم منافسه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، بالفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019-2020.

واستطاع إيموبيلي أن يسجل هدف فريقه الثاني خلال فوزه على ضيفه بريشيا بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من "الكالتشيو".

وبهدفه اليوم، عزز إيموبيلي موقعه في صدارة هدافي "الكالتشيو" بوصوله للهدف الـ35 مبتعدا عن مطارده البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بفارق 4 أهداف.

كما فض إيموبيلي الشراكة مع ليفاندوفسكي على صدارة سباق جائزة الحذاء الذهبي التي يتوج بها أفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ليحرم الأخير من الفوز بالجائزة لأول مرة في مسيرته، بعد انتهاء موسمه في "البوندسليغا" منذ يونيو الماضي برصيد 34 هدفا.

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المصدر: RT

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