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ميلان يقسو على سامبدوريا برباعية في عقر داره ويحجز بطاقة الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

ميلان يقسو على سامبدوريا برباعية في عقر داره ويحجز بطاقة الدوري الأوروبي (فيديو)
Globallookpress Matteo Gribaudi
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حقق ميلان فوزا عريضا على مضيفه سامبدوريا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفين لميلان في الدقيقتين 4 و58، فيما تكفل زميليه التركي هاكان كالهانوغلو والبرتغالي رفائيل لياو بالهدفين الآخرين في الدقيقتين 52 و90+2 على التوالي.

وسجل هدف أصحاب الأرض الوحيد النرويجي كريستوفير أسكيلدسين في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء، وأضاع سامبدوريا ركلة جزاء في الدقيقة 78 أهدرها الأرجنتيني غونزالو ماروني.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس، المؤهل لدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الـ15 على جدول الترتيب قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

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المصدر: RT

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