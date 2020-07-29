ميلان يقسو على سامبدوريا برباعية في عقر داره ويحجز بطاقة الدوري الأوروبي (فيديو)

حقق ميلان فوزا عريضا على مضيفه سامبدوريا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفين لميلان في الدقيقتين 4 و58، فيما تكفل زميليه التركي هاكان كالهانوغلو والبرتغالي رفائيل لياو بالهدفين الآخرين في الدقيقتين 52 و90+2 على التوالي.

ثنائية ➕ صناعة هدف آخر 🅰️



مباراة قوية للسلطان اليوم 😎#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ | #سامبدوريا_ميلانpic.twitter.com/bCGRWvdHVt — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 29, 2020

وسجل هدف أصحاب الأرض الوحيد النرويجي كريستوفير أسكيلدسين في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء، وأضاع سامبدوريا ركلة جزاء في الدقيقة 78 أهدرها الأرجنتيني غونزالو ماروني.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس، المؤهل لدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الـ15 على جدول الترتيب قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

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المصدر: RT