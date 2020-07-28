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أتلانتا يقلب الطاولة على بارما ويقترب من تحقيق رقم طال انتظاره 60 عاما (فيديو)

الرياضة

أتلانتا يقلب الطاولة على بارما ويقترب من تحقيق رقم طال انتظاره 60 عاما (فيديو)
Reuters
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قلب فريق أتلانتا تأخره بهدف أمام مضيفه بارما، إلى فوز ثمين 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح بارما باب التسجيل عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء، قبل أن يرد أتلانتا بهدفين متتاليين عن طريق الأوكراني روسلان مالينوفسكي والأرجنتيني أليخاندرو جوميز في الدقيقتين 70 و84 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع أتلانتا رصيده إلى 78 نقطة وانتزع المركز الثاني مؤقتا من إنتر ميلان الذي يواجه نابولي حاليا، فيما توقف رصيد بارما عند 46 نقطة في المركز الـ9 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

وبهذه النتيجة، حافظ أتلانتا على سجله خاليا من الهزيمة للمباراة الـ19 على التوالي (فاز في 15 مباراة وتعادل في 4 مباريات).

وبهدفيه اليوم، رفع أتلانتا رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 98 هدفا، ويحتاج إلى هدفين آخرين في مباراته الأخيرة ضد إنتر ميلان يوم السبت المقبل ليصبح أول فريق يسجل 100 هدف في موسم واحد منذ أن فعلها كل من ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس في موسم 1950-1951. حينها سجل كل من ميلان وإنتر 107 أهداف، فيما سجل يوفنتوس 103 أهداف.

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المصدر: RT



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