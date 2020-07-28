الكشف عن أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، قائمة بأسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" هذا الموسم.

KYLE WALKER is officially the quickest Premier League player - beating Adama Traore to the honour.



Another trophy in the bag 😎



[via The Sun] pic.twitter.com/MoABWYX4yi — City Chief (@City_Chief) July 27, 2020

وتصدر ظهير مانشستر سيتي، كايل ووكر، القائمة، بعدما حقق سرعة بلغت 23.49 ميل في الساعة، خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي، يوم 25 يونيو الماضي.

وجاء نجم وولفرهامبتون، أداما تراوري، في المركز الثاني بفارق ضئيل للغاية، بعدما وصلت سرعته أمام تشيلسي أيضا الأحد الماضي، إلى 23.48 ميل في الساعة.

Top 10 fastest Premier League stars this season revealed with Man Utd dominatinghttps://t.co/couErz9bZh — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 28, 2020

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وتشارك 3 لاعبين في المركز الثالث، وهم المصري محمود حسن تريزيغيه نجم أستون فيلا، والشاب مايسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وزميله أرون وان بيساكا (23.36 ميل في الساعة).

يذكر أن فريق ليفربول توج هذا الموسم بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

المصدر: وكالات