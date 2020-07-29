افتتاح واحدة من أضخم أكاديميات كرة القدم في السعودية

أزاحت السعودية الستار عن أكاديمية "مهد" التي تعتبر أكبر مشروع يكتشف ويطور المواهب الرياضية في كافة الألعاب الفردية والجماعية.

وستكون فرصة المنافسة متاحة للجنسين من الذكور والإناث، ابتداء من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة مع تصنيف السعودية كمرجع رياضي في تصدير أفضل الممارسات الرياضية وعقد الشراكات العلمية حول العالم.

وهنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السعودية على افتتاح المشروع الرياضي الجديد، والذي يضيف إلى أسرة كرة القدم الكثير حول العالم، خاصة بما يتعلق بتمكين الأطفال بممارسة الرياضة ولا سيما في الدول النامية.

من جانبه بارك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خطوة الرياض الجديدة الرامية إلى تعزيز ممارسة اللعبة الشعبية الشهيرة، وهو نفس الشيء الذي فعله المدربان الإيطاليان فابيو كابيلو وروبرتو مانشيني، بجانب إدوين فان در سار الرئيس التنفيذي لناي أياكس أمستردام الهولندي.

ويتوقع أن تصبح أكاديمية "مهد" من بين أضخم الأكاديميات الرياضية حول العالم، والتي تهدف إلى صناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين السعوديين على مدار السنوات المقبلة، في كبرى المحافل والقارية والعالمية، إثر سلسلة إخفاقات رياضية كبيرة كان آخرها خسارة المنتخب السعودي في افتتاح كأس العالم 2018، فضلا أن السعودية طوال تاريخها لم تحقق إلا 3 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية.

وتعتمد "مهد" في آلية البحث عن المواهب على طريقتين مختلفتين، الأولى من خلال المدارس الابتدائية بالاستفادة من إمكانيات أكثر من 10 آلاف معلم تربية بدنية مع مسح موهبة 1.7 مليون طفل بحلول عام 2025، فيما تم تصميم أكاديمية "مهد" بطراز هندسي حديث داخل الرياض وجدة والدمام، بينما اختيرت المواقع بناء على الكثافة السكانية والبعد الجغرافي. وتحتوي أكاديمية مهد على 6 أقسام رئيسية، أولها قسم اكتشاف المواهب وتقييمها بمختلف الرياضات، والثاني قسم التدريب، والثالث قسم تطوير الأداء الرياضي، والرابع التميز، والخامس التقنية الرقمية الحديثة أما القسم السادس فيتعلق بالمنافسات واختبار القدرات.

المصدر: وكالات