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إصابة أحد لاعبي إشبيلية بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة أحد لاعبي إشبيلية بفيروس كورونا
شعار نادي إشبيلية الإسباني
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أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الأربعاء، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد استلام نتيجة الفحوص التي خضع لها جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني الأحد الماضي.

وأوضح إشبيلية في بيان رسمي، أن لاعبه المصاب بالفيروس (دون أن يسميه) لا يعاني من أي أعراض وفي حالة صحية جيدة ومعزول في منزله، مشيرا إلى أن الفريق أوقف تدريباته وسيجري عملية تطهير لمنشآته الرياضية.

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وينتظر إشبيلية معاودة التدريبات، بشكل فردي غدا الخميس، حال تأكد سلبية المسحات التي خضع لها اللاعبون مرة أخرى بعد إصابة زميلهم.

يذكر أن إشبيلية احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني هذا الموسم، ومن المقرر أن يواجه روما في الـ6 من أغسطس المقبل ضمن دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: sevillafc.es

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