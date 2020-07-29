صراع "الهداف" يجبر ساري على اصطحاب رونالدو لمواجهة كالياري

قرر ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي استدعاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواجهة كالياري اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ونجح يوفنتوس في التتويج بلقب "الكالتشيو" التاسع على التوالي عقب فوزه على سامبدوريا في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، ومن المتوقع أن يحدث ساري تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق أمام مضيفه كالياري حيث تواجد بالقائمة أكثر من 8 لاعبين شبان.

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وزعمت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية في وقت سابق، أن ساري ينوي إراحة رونالدو في مباراة كالياري، وإبقائه في تورينو، من أجل الاستعداد لدوري أبطال أوروبا والذي سيستأنف مطلع الشهر المقبل.

وخالف ساري ما ذكرته التقارير، ووضع رونالدو على رأس قائمة "السيدة العجوز" في مواجهة الليلة.

ويتنافس رونالدو (31 هدفا) على لقب هداف الدوري الإيطالي، ويتأخر عن متصدر قائمة الهدافين، مهاجم لاتسيو، شيرو إيموبيلي صاحب الـ34 هدفا، بـ3 أهداف، قبل جولتين على نهاية المسابقة.

المصدر: وكالات