 
مباشر

بالصور.. الكشف عن كرة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد

الرياضة

بالصور.. الكشف عن كرة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد
nike.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oezo

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، النقاب عن كرة الموسم الجديد 2020-2021 والتي ظهرت بـ3 ألوان رئيسية هى الأبيض وخطوط باللونين الأسود والأحمر.

وجاء في وصف الكرة عبر الحساب الرسمي للبريميرليغ على "تويتر": "السرعة والدقة والانفجار.. هل الجميع مستعد لرؤية كرة الموسم الجديد للبريميرليغ المصصمة من شركة نايكي"، وأرفق التعليق برابط يتيح للجماهير تقييم الكرة.

وعلق الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي على الكرة، قائلا: "أهم شيء في الكرة هو القدرة على وضعها في المكان الذي تريده في كل مرة، الثبات أهم من أي شيء آخر".

إقرأ المزيد
الكشف عن أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم
الكشف عن أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، سابقا عن موعد انطلاق الموسم الجديد، إذ سيكون يوم الـ 12 من سبتمبر المقبل، على أن تكون الجولة الأخيرة من المسابقة يوم الـ 23 من مايو من العام المقبل.

المصدر: twitter\premierleague

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا