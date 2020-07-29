ساري يقف في وجه رونالدو نحو الحذاء الذهبي

يعتزم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إزاحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة اليوفي المقبلة أمام كالياري بالكالتشيو، بعد أن حسم فريق "السيدة العجوز" لقب الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ساري لن يدع رونالدو يسافر إلى إقليم ساردينيا لملاقاة كالياري، من أجل الاستعداد لدوري أبطال أوروبا والذي سيستأنف مطلع الشهر المقبل.

ولم يكترث ساري إلى الصراع الشرس على جائزة هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي في أوروبا.

UTV SPORT : Sarri Set To Rest Ronaldo Despite Golden Boot Chase https://t.co/Zbcy2RXSNT — uskelemetvdotcom (@uskelemetv1) July 29, 2020

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ويملك رونالدو 31 هدفا حتى الآن، فيما أنهى روبيرت ليفاندوفسكي الدوري الألماني برصيد 34 هدفا، ويتعادل معه تشيرو إيموبيلي، هداف الدوري الإيطالي ولاتسيو بنفس الرصيد، مع تبقي مبارتين.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي في الجولة الماضية بعد الفوز على فريق سامبدوريا 2-0 ، ليتوج باللقب التاسع على التوالي كرقم قياسي تاريخي لم يحدث في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.

المصدر: "وكالات"