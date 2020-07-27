الحذاء الذهبي.. رونالدو وإيموبيلي يشعلان المنافسة وليفاندوفسكي يراقب

أشعل شير إيموبيلي، وكريستيانو رونالدو، الصراع على جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعد تألقهما في مباراتي فريقيهما أمس الأحد، في الدوري الإيطالي.

وسجل إيموبيلي ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه لاتسيو للفوز على مضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 5-1، ليرفع هذا المهاجم الدولي الإيطالي عدد أهدافه في "الكالتشيو" هذا الموسم إلى 34 هدفا، ويتقاسم صدارة هدافي الدوريات الأوروبية مع البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

أما كريستيانو رونالدو، فقد سجل هدفا وأضاع ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من المباراة التي تغلب فيها فريقه يوفنتوس على سامبدوريا بهدفين دون رد، ليساهم في تتويج فريق "السيدة العجوز" بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع تواليا، كما رفع "الدون" عدد أهدافه في المسابقة إلى 31 هدفا.

ويبدو أن المنافسة على الحذاء الذهبي أصبحت الآن محصورة بشكل كبير بين إيموبيلي، ورونالدو، على اعتبار أن ليفاندوفسكي لم يعد بمقدوره زيادة غلته التهديفية، حيث أسدل الستار على منافسات الدوري الألماني منذ أسابيع، بينما تتبقى جولتان في الدوري الإيطالي.

يذكر أن نجم برشلونة، الدولي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي خرج رسميا من سباق الفوز بالحذاء الذهبي هذا الموسم، كان قد نال الجائزة في الموسم الماضي.

المصدر: RT