تعيين مدرب جديد لفالنسيا الإسباني (صورة)

أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الاثنين، تعيين خافي غراسيا مدربا لفريق كرة القدم في النادي للموسمين المقبلين خلفا لألبيرت سيلاديس المقال من منصبه.

توصل نادي #فالنسيا🦇 إلى اتفاق مع خافي غراسيا ليكون مدربًا للفريق الأول ابتداءً من اليوم، بعقد يمتد إلى 30 يونيو 2022.#BenvingutJaviGracia#أمونت_فالنسياpic.twitter.com/wOc3Uv6rAu — 💯🦇 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) July 27, 2020

إقرأ المزيد

ولم يكن الإسباني خافي غراسيا البالغ 50 عاما، المدرب السابق لأوساسونا وألميريا وملقة، يشرف على تدريب أي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا لواتفورد الإنجليزي في سبتمبر الماضي.

وستكون مهمة غراسيا الذي سبق له تدريب أولمبياكوس فولوس وكيركيرا اليونانيين وروبين قازان الروسي، إعادة فالنسيا إلى المراكز الأوروبية التي ابتعد عنها هذا الموسم بحلوله تاسعا هذا الموسم ما دفع الإدارة إلى إقالة سيلاديس في الـ29 من يونيو الماضي، وتعيين سالفادور غونزاليز مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الأسبوع الماضي.

ودافع غراسيا كلاعب عن ألوان بلد الوليد وريال سوسييداد وفياريال وقرطبة قبل أن يعتزل اللعب عام 2002.

المصدر: أ ف ب