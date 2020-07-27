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شاهد.. رونالدو يلفظ اسم الجلالة بالعربية أثناء احتفاله بلقب الدوري الإيطالي

الرياضة

شاهد.. رونالدو يلفظ اسم الجلالة بالعربية أثناء احتفاله بلقب الدوري الإيطالي
Reuters
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يتحدث مع المغربي مهدي بن عطية لاعب الدحيل القطري حاليا و"السيدة العجوز" سابقا.

وبارك بن عطية لرونالدو أمس الأحد فوزه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي بعد أن انضم لصفوف "السيدة العجوز" قادما من ريال مدريد صيف عام 2018.

وقال رونالدو "ماروكي (أيها المغربي)، والله، والله".

ورد بن عطية بصرخة احتفال رونالدو التي يتميز بها عند تسجيله للأهداف.

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وتوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي مبكرا، عقب فوزه على ضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين، أمس الأحد، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وهذا اللقب هو التاسع على التوالي ليوفنتوس في الدوري، والـ36 في تاريخه.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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