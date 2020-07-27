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مدافع جزائري على رادار زيدان

الرياضة

مدافع جزائري على رادار زيدان
Reuters SUSANA VERA
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ذكرت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن المدافع الجزائري لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال يحظى باهتمام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لضمه إلى صفوف "الملكي".

ويبحث المدرب الفرنسي عن بديل للمدافع داني كارفاخال في الجهة اليمنى من دفاع ريال بداية من الموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة تقارير فرنسية قالت بأن عطال البالغ 24 عاما يحظى باهتمام أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني إلى جانب "المرينغي" بطل الدوري الإسباني. 

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ويلعب عطال في صفوف نيس منذ عامين، وتقدر قيمته التسويقية حاليا بنحو 20 مليون يورو.

وشارك المدافع الشاب مع منتخب بلاده، وكان عنصرا أساسيا في التتويج بكأس أمم إفريقيا التي جرت في مصر عام 2019.

المصدر: mundodeportivo

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