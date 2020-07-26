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المغربي سفيان أمرابط يفتح أبواب الجحيم على فريقه (فيديو)

الرياضة

المغربي سفيان أمرابط يفتح أبواب الجحيم على فريقه (فيديو)
Globallookpress
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مني فريق هيلاس فيرونا بهزيمة ساحقة في عقر داره، أمام ضيفه لاتسيو (1-5)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم هيلاس فيرونا بهدف في الشوط الأول، سجله لاعبه المغربي سفيان أمرابط، في الدقيقة 39 من ضربة جزاء، ليفتح بذلك أبواب الجحيم على فريقه.

وجاء رد فريق لاتسيو "النسور"، بخمسة أهداف متتالية في الشوط الثاني، أحرز المهاجم شيرو إيموبيلي ثلاثة منها "هاتريك"، في الدقائق (51 من ضربة جزاء، و83، و90 من ضربة جزاء)، بينما تكفل بتسجيل الهدفين الآخرين، كل من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، والإسباني خواكين كوريا، في الدقيقتين (56 و63) على الترتيب.

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وتجمد رصيد هيلاس فيرونا بعد هذه الهزيمة، عند 46 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم تيب الدوري "الكالتشيو".

بينما رفع لاتسيو رصيده بعد هذا الفوز إلى 75 نقطة، في المركز الرابع، وضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT 

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