"النسر" إيموبيلي يحلق عاليا ويبتعد كثيرا عن رونالدو

قاد شيرو إيموبيلي فريقه لاتسيو إلى الفوز على ضيفه هيلاس فيرونا (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفتح المغربي سفيان أمرابط، أبواب الجحيم على فريقه هيلاس فيرونا، بتسجيله هدف التقدم له، في الدقيقة 39 من ضربة جزاء.

فقد رد فريق لاتسيو "النسور"، بخمسة أهداف متتالية، ثلاثة منها "هاتريك" حمل توقيع هدافه، شيرو إيموبيلي، في الدقائق (51 من ضربة جزاء، و83، و90 من ضربة جزاء)، بينما تكفل بتسجيل الهدفين الآخرين، كل من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، والإسباني خواكين كوريا، في الدقيقتين (56 و63) على الترتيب.

وضرب شيرو إيموبيلي بذلك عصفورين بحجر واحد، فإضافة إلى قيادة فريقه للفوز، رفع رصيده إلى 34 هدفا، ليبتعد في صدارة قائمة هدافي الدوري للموسم الحالي، متفوقا بفارق أربعة أهداف على وصيفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يستعد مع فريقه لمواجهة سامبدوريا، في وقت لاحق من اليوم، والتتويج باللقب في حال الفوز عليه.

ورفع لاتسيو رصيده بعد هذا الفوز إلى 75 نقطة، وعزز موقعه في المركز الرابع، وضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 46 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم تيب الدوري "الكالتشيو".

المصدر: RT