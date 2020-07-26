بالصور.. محمد صلاح يحتفل إلى جانب عائلته وتصريحات مثيرة للجدل

حرص النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، على الاحتفال مع أفراد أسرته ببطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020، حيث نشر صورته رفقتهم عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام".

ونشر صلاح، صورته منفردا مع الكؤوس الأربع التي فاز بها مع ليفربول خلال العامين الماضي والحالي، في دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي.

instagram\mosalah

كما نشر صلاح صورته مع الكؤوس الأربع رفقة عائلته، زوجته وابنتيه مكة وكيان، في أول ظهور للأخيرة، التي رزق بها في فبراير الماضي.

instagram\mosalah

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وألمح صلاح، البالغ 28 عاما، بصورة غير مباشرة إلى إمكانية رحيله عن "الريدز"، في المستقبل، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أريد فقط الاستمتاع اليوم والتمتع باللحظة، لا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث، دعنا نرى ما سيحدث".

وتابع: "لكن في الوقت الحاضر، فزنا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا سعيد، دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل، لكني سعيد للغاية بالفوز وتحقيق تلك الألقاب".

وحقق النجم المصري لقب الحذاء الذهبي في "البريميرليغ" مرتين.

وسجل صلاح الذي انضم إلى "الريدز" صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، 19 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

المصدر: "وكالات"