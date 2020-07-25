نتيجة غير متوقعة لصلاح ومحرز في استفتاء أفضل لاعب في إنجلترا

توج الدولي الإنجليزي، جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في "البريمير ليغ" في الموسم المنقضي.

وجاء اختيار هندرسون بناء على تصويت أعضاء رابطة الدوري الإنجليزي، والصحفيين الرياضيين، أمس الجمعة.

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وفي مفاجأة غير متوقعة، تجاهل المصوتون، النجمين العربيين، المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، والجزائري رياض محرز، جناج مانشستر سيتي، حيث لم ينالا أي صوت، بالرغم من الأرقام الكبيرة التي حققاها في الموسم المنقضي.

وساهم صلاح بشكل كبير في إحراز ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، بتسجيله 19 هدفا، في حين، قدم محرز في الموسم المنقضي أفضل أداء له منذ انضمامه لمانشستر سيتي قبل عامين.

والمثير أن 15 لاعبا في الدوري الإنجليزي، حصلوا على أصوات في الاستفتاء الذي أقيم أمس الجمعة، كان من بينهم لاعبون أقل تألقا من صلاح ومحرز، كثنائي ليستر سيتي، جون إيفانز، وزميله جيمس ماديسون، ولاعب أستون فيلا، جاك غريليتش.

المصدر: وكالات