رسميا.. نجم ليفربول يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

اختير الدولي الإنجليزي، جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كأفضل لاعب في "البريمير ليغ" في الموسم المنقضي.

وجاء اختيار هندرسون، بناء على تصويت أعضاء رابطة الدوري الإنجليزي، وكتاب الرياضة، اليوم الجمعة.

Congratulations, skipper 😍



👏 @JHenderson 👏 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020

واحتل المراكز الأربعة التالية في القائمة، لاعب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، ومهاجم مانشستر يونايتد، الإنجليزي ماركوس راشفورد، وثنائي ليفربول، الهولندي فيرغيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني.

ونال هندرسون الجائزة، بعد يومين فقط على رفعه درع الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ ليفربول بعد غياب 30 عاما.

وتمكن هندرسون، من إعادة جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي إلى ليفربول، بعد أن كان المصري محمد صلاح، آخر لاعب من "الريدز" حصل عليها عام 2018، علما أن رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي، هو من توج بها العام الماضي.

يذكر أن هندرسون، البالغ من العمر 30 عاما، لعب دورا محوريا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث شارك في 30 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خسمة أخرى.

المصدر: وكالات