شاهد.. لاعبو زينيت يحطمون كأس روسيا

أسقط لاعبو فريق زينيت بطرسبرغ كأس روسيا لكرة القدم، أثناء الاحتفال بالتتويج بها، عقب الفوز على فريق خيمكي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا".

وتحطم جزء من الكأس إثر سقوطها على أرض الملعب، ليعكر ذلك صفوة فرحة لاعبي الفريق بالتتويج باللقب.

«Зенит-ТВ» показывает все, что происходило на поле и в раздевалке сине-бело-голубых после победы над «Химками»!#ЗолотойДубль#ЗенитХимкиhttps://t.co/O7LY0PSiF0 — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020

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ورفع زينيت بطرسبورغ كأس روسيا للمرة الرابعة في تاريخه، ليفوز بالثنائية الذهبية هذا الموسم، بعد إحرازه لقب بطل الدوري الروسي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

المصدر: RT