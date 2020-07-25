 
مباشر

شاهد.. لاعبو زينيت يحطمون كأس روسيا

الرياضة

شاهد.. لاعبو زينيت يحطمون كأس روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oe69

أسقط لاعبو فريق زينيت بطرسبرغ كأس روسيا لكرة القدم، أثناء الاحتفال بالتتويج بها، عقب الفوز على فريق خيمكي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا".

وتحطم جزء من الكأس إثر سقوطها على أرض الملعب، ليعكر ذلك صفوة فرحة لاعبي الفريق بالتتويج باللقب.

إقرأ المزيد
زينيت بطرسبورغ يتوج بالثنائية الذهبية (فيديو)
زينيت بطرسبورغ يتوج بالثنائية الذهبية (فيديو)

ورفع زينيت بطرسبورغ كأس روسيا للمرة الرابعة في تاريخه، ليفوز بالثنائية الذهبية هذا الموسم، بعد إحرازه لقب بطل الدوري الروسي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا