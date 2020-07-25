زينيت بطرسبورغ يتوج بالثنائية الذهبية (فيديو)

أحرز فريق زينيت بطرسبورغ لقب بطل كأس روسيا لكرة القدم، على حساب فريق خيمكي، بعد فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا".

ويدين فريق العاصمة الشمالية بالفضل في انتصاره لمهاجمه أرتيوم دزيوبا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له، في الوقت القاتل عند الدقيقة 84، من ركلة جزاء.

ورفع زينيت بطرسبورغ كأس روسيا للمرة الرابعة في تاريخه، ليفوز بالثنائية الذهبية هذا الموسم، بعد إحرازه لقب بطل الدوري الروسي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

المصدر: RT