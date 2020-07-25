زينيت بطرسبورغ يتوج بالثنائية الذهبية (فيديو)
أحرز فريق زينيت بطرسبورغ لقب بطل كأس روسيا لكرة القدم، على حساب فريق خيمكي، بعد فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا".
ويدين فريق العاصمة الشمالية بالفضل في انتصاره لمهاجمه أرتيوم دزيوبا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له، في الوقت القاتل عند الدقيقة 84، من ركلة جزاء.
84 - ГООООООООЛ! АРРРРРРТЕМ ДЗЮЮЮЮБА!#ЗенитХимкиpic.twitter.com/BjeOrQXZ4p— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020
🏆🏆 #НашеИмяЗенит#ЗолотойДубль#10ЛетСпустяpic.twitter.com/NfSBRLs0v4— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020
ورفع زينيت بطرسبورغ كأس روسيا للمرة الرابعة في تاريخه، ليفوز بالثنائية الذهبية هذا الموسم، بعد إحرازه لقب بطل الدوري الروسي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.
Кубок — наш! #ЗолотойДубльpic.twitter.com/MAg8thZYdU— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020
المصدر: RT