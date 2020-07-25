جنوى يتعرض للدغة مؤثرة من "أفاعي" ميلانو

مني فريق جنوى بهزيمة مؤثرة، في عقر داره، أمام ضيفه إنتر ميلان (0-3)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وأحرز المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين لفريق إنتر ميلان "الأفاعي"، في الدقيقتين (34 و90)، وتخللهما هدف زميله المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

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ورفع إنتر ميلان، الذي لا يزال يحتفظ ببصيص من الأمل في الصراع على اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 76 نقطة، مقلصا الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين المتصدر يوفنتوس، الذي سيستضيف فريق سامبدوريا، غدا الأحد، وفي حال الفوز سيتوج باللقب.

في المقابل، تجمد رصيد جنوى عند 36 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، ليبقى في منطقة شبح الهبوط.

المصدر: RT