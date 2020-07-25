 
مباشر

شاهد.. طريقة إعلان مثيرة عن تجديد الهلال السعودي لعقد غوميز

الرياضة

شاهد.. طريقة إعلان مثيرة عن تجديد الهلال السعودي لعقد غوميز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odzw

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا، يوم الجمعة، تمديد عقد الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، لمدة عامين إضافيين حتى موسم 2022.

وكشف نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن تجديد عقد غوميز لمدة عامين، بطريقة لافتة للغاية.

فقد نشر مقطع فيديو تظهر خلاله فرقة تقوم بغناء أهازيج الهلال، ويتوسطهم غوميز بالزي البدوي، حيث يرقص الرقصة التقليدية الشعبية ويصرخ في نهاية الفيديو: "خلوها سنتين".

إقرأ المزيد
رسميا.. الهلال السعودي يتعاقد مع مدرب جديد
رسميا.. الهلال السعودي يتعاقد مع مدرب جديد

ولم يكشف الهلال عن القيمة المالية لعقد المهاجم الفرنسي البالغ 35 عاما مع الفريق.

وانتقل غوميز لصفوف الهلال في أغسطس 2018، قادما من غلطة سراي التركي بعقد لمدة عامين، حيث ينتهي عقده مع "الزعيم" في يونيو 2020 المقبل.

ونجح غوميز في تسجيل حضور لافت في تاريخ "الأزرق" عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، كما حصل على جائزة هداف البطولة الآسيوية.

وخاض غوميز 21 مباراة مع "الزعيم" في الموسم الحالي بالدوري السعودي، أحرز خلالها 14 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين لعب مباراتين ولم يحرز أي هدف.

المصدر:Twitter\Alhilal_FC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا