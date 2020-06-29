رسميا.. الهلال السعودي يتعاقد مع مدرب جديد

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي تعاقده مع الإيطالي، جيانباولو كاستورينا، لينضم إلى الجهاز الفني بقيادة الروماني، رازفان لوشيسكو، قبل استئناف مسابقة دوري المحترفين.

وكشف الهلال، في بيان رسمي عن إنهائه إجراءات التعاقد مع كاستورينا ليعمل مساعدا لمدير الجهاز الفني الروماني لوشيسكو، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع المساعد السابق دييغو لونغو، الذي حالت ظروفه دون الاستمرار في المنطقة.

وكاستورينا، البالغ 43 عاما، حاصل على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتدرج في المسار التدريبي مع فريق فيرتوس إنتيلا الذي ينافس في الدرجة (ب) من الدوري الإيطالي.

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ورفعت وزارة الرياضة السعودية، الحظر عن النشاط الرياضي، المتوقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ليحدد اتحاد الكرة 4 أغسطس، موعدا لاستئناف مسابقة دوري المحترفين لكرة القدم.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"