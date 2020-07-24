 
مباشر

شاهد.. مقاتل "رومانسي" يفاجئ خطيبته على الحلبة

الرياضة

شاهد.. مقاتل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odzb

فاجأ الروسي فيتالي سليبينكو صديقته بطلب يدها للزواج، عقب فوزه على تشيرسي دودايف، في النزال الذي جمعهما الجمعة، بمدينة سوتشي، في بطولة "ACA 107" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ودعا سليبينكو صديقته بالصعود إلى الحلبة، ولم يتمالك المقاتل نفسه، وأجهش بالبكاء من الفرحة، حتى أنه تحدث بصعوبة لطلب يدها، ولكن خطيبته ردت بالموافقة. 

إقرأ المزيد
مقاتل يطلب من خصمه التحلي بالجدية.. فجاءت النتيجة عليه كارثية (فيديو)
مقاتل يطلب من خصمه التحلي بالجدية.. فجاءت النتيجة عليه كارثية (فيديو)

وحقق فيتالي سليبينكو، البالغ من العمر 25 عاما، انتصاره الثاني عشر، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا