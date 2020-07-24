شاهد.. مقاتل "رومانسي" يفاجئ خطيبته على الحلبة

فاجأ الروسي فيتالي سليبينكو صديقته بطلب يدها للزواج، عقب فوزه على تشيرسي دودايف، في النزال الذي جمعهما الجمعة، بمدينة سوتشي، في بطولة "ACA 107" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ودعا سليبينكو صديقته بالصعود إلى الحلبة، ولم يتمالك المقاتل نفسه، وأجهش بالبكاء من الفرحة، حتى أنه تحدث بصعوبة لطلب يدها، ولكن خطيبته ردت بالموافقة.

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وحقق فيتالي سليبينكو، البالغ من العمر 25 عاما، انتصاره الثاني عشر، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: وكالات