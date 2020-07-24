رسميا.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد انطلاق موسم 2020-2021 من "البريمير ليغ".

ووفقا للحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الموسم الجديد سينطلق يوم 12 سبتمبر المقبل.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September



The final match round of the campaign will take place on 23 May



The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK — Premier League (@premierleague) July 24, 2020

وأشار الحساب، إلى أن الجولة الأخيرة من المسابقة ستجرى يوم 23 مايو من العام المقبل.

وأوضح أن الرابطة مستمرة في عقد مشاورات مع الاتحاد الإنجليزي ورابطة الشامبيونشيب، من أجل تحديد مواعيد البطولات المحلية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ستنتهي بعد غد الأحد، بإقامة مباريات الجولة الـ38 الأخيرة.

وكان ليفربول قد تسلم درع الدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020 في الجولة الماضية.

المصدر: وكالات