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رسميا.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

الرياضة

رسميا.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي
Globallookpress
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد انطلاق موسم 2020-2021 من "البريمير ليغ".

ووفقا للحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الموسم الجديد سينطلق يوم 12 سبتمبر المقبل.

وأشار الحساب، إلى أن الجولة الأخيرة من المسابقة ستجرى يوم 23 مايو من العام المقبل.

وأوضح أن الرابطة مستمرة في عقد مشاورات مع الاتحاد الإنجليزي ورابطة الشامبيونشيب، من أجل تحديد مواعيد البطولات المحلية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ستنتهي بعد غد الأحد، بإقامة مباريات الجولة الـ38 الأخيرة.

وكان ليفربول قد تسلم درع الدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020 في الجولة الماضية.

المصدر: وكالات

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