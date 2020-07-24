تقارير: والد ميسي يسافر إلى إيطاليا للتفاوض بشأن انتقال نجله إلى "الكالتشيو"

سيتواجد خورجي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ميلانو اعتبارا من أغسطس المقبل، للتفاوض بشأن إمكانية انتقال "البرغوث" إلى إنتر ميلان.

ووفقا لراديو "RAI" الإيطالي، فإن والد ميسي، سيصل إلى ميلانو في الأول من أغسطس المقبل، لبحث إمكانية انتقال ميسي للدوري الإيطالي، من بوابة إنتر ميلان.

¿Messi puede irse a Inter? Según reveló el periodista Filippo Grassia en Radio RAI, Jorge Messi habría comprado un departamento en Milano y ese sería el indicio para una futura llegada de la Pulga al Calcio. Grassia indicó que Inter sería el club señalado. El tiempo dirá... pic.twitter.com/FOu22g8kYt — SportsCenter (@SC_ESPN) July 23, 2020

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك عقبة واحدة وكبيرة، قد تعيق إتمام الصفقة، هي راتب ميسي الضخم، الذي يقدر بنحو 30.5 مليون يورو سنويا.

وكان ميسي (33 عاما)، تحدث في وقت سابق عن عدم رضاه على هيكلة برشلونة، بينما قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن ميسي غير سعيد بطريقة إدارة النادي، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني يرغب في الرحيل، وقد جمد المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي في صيف العام 2021.

المصدر: راديو "RAI"