الاعتداء على لاعب بالضرب وإحراق سيارته

تعرض مدافع نادي بريست فريق الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، رونايل بيير- غابرييل، المعار من نادي ماينز الألماني، لاعتداء بالضرب من قبل مجهولين، وأحرقوا سيارته بالكامل.

وقال نادي بريست في بيان له: "لسوء الحظ، وقعت هذه الحادثة لرجل وصل إلى فنستير (إقليم يقع في أقصى غرب منطقة بريتاني) قبل أسبوعين فقط. هذه الرسالة الرسمية ستكون الوحيدة من قبل فريق بريست حول هذه القضية. وسيسمح النادي الآن للسلطات بالعمل لإلقاء الضوء على هذا الحادث. في الواقع، في مدينة هادئة مثل مدينتنا، لا ينبغي أن يصبح ذلك أمرا مألوفا".

يذكر أن رونايل بيير- غابرييل، البالغ من العمر 22 عاما، قد انتقل إلى صفوف فريق ماينز قادما من موناكو الفرنسي، خلال الصيف الماضي، مقابل نحو 5.5 ملايين يورو، لكنه شارك في 8 مباريات فقط مع الفريق الألماني.

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ويتضمن عقد إعارة المدافع إلى نادي بريست بندا يتيح تمديد فترة الإعارة حتى عام 2022، علما بأن عقد اللاعب مع ماينز يستمر حتى عام 2024.

المصدر: وكالات