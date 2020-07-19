مدرب منتخب ناشئي "أسود الرافدين" يعلن شفاءه التام من فيروس كورونا

أعلن عماد محمد نجم المنتخب العراقي السابق ومدرب منتخب ناشئي "أسود الرافدين" حاليا، شفاءه التام من فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد.

ونشر عماد محمد فيديو عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، وأرفقه بالقول: "بفضل الله ودعاء الناس تم بحمد لله اكتساب الشفاء التام من فيروس كورونا. أقدم شكري إلى الجهاز الطبي المتمثل بالدكتور لواء الشمري، وإلى الدكتور ماجد حنا من أمريكا والأخ العزيز الدكتور حيدر من دبي لتقديم بعض النصائح".

وأضاف: "شكرا لكل من اتصل وشكرا لكل من بعث رسالة، وآسف وأعتذر لكل شخص لم أستطع الرد عليه ومن الله التوفيق".

بفضل الله ودعاء الناس تم بحمد لله اكتساب الشفاء التام من فايروس كورونا واقدم شكري الى الجهاز الطبي المتمثل بدكتور لواء... تم النشر بواسطة ‏عماد محمد - Emad Mohammed‏ في الأحد، ١٩ يوليو ٢٠٢٠

يذكر أن عماد محمد، نجم منتخب العراق السابق لكرة القدم والمدرب الحالي لمنتخب ناشئي "أسود الرافدين"، كان قد فرغ الفندق الذي يملكه في محافظة كربلاء ليكون مكانا لحجر المصابين وبشكل مجاني.

وعماد محمد من مواليد كربلاء 1979 وهو أحد نجوم المنتخب العراقي الذي حصل على لقب كأس آسيا عام 2007، ولعب في أولمبياد أثينا عام 2004 عندما حصل المنتخب العراقي على المركز الرابع، كما لعب في كأس العالم للشباب بكندا عام 2002.

ويعد الهدف الذهبي الذي سجله محمد في نهائي بطولة آسيا للشباب عام 2000 على المنتخب الياباني أبرز إنجازاته، فضلا عن الاحتراف في الدوريات، القطري، والإيراني، والمصري عندما لعب لنادي الزمالك.

المصدر: RT