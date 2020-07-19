 
مباشر
عاجل
السيسي يعين خلفا لوزير الدولة للإنتاج الحربي الراحل

زيدان يثير الجدل حول استمراره مع ريال مدريد

الرياضة

زيدان يثير الجدل حول استمراره مع ريال مدريد
Reuters SERGIO PEREZ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oce3

أثار الفرنسي زين الدين زيدان، قلق عشاق ريال مدريد حول بقائه في منصب المدير الفني للنادي "الملكي" الإسباني عقب تتويجه بلقب الليغا لهذا الموسم.

وتحدث المدرب الفرنسي للصحافة عن مباراة اليوم الأحد أمام ليغانيس مؤكدا أن الفريق لن يتعامل مع اللقاء على أنه مباراة ودية بعد إحراز اللقب الخميس الماضي، عبر فوزه على فياريال 2-1، قبل جولة من نهاية المسابقة.

ويتبقى لزيدان عامان في عقده مع ريال مدريد، لكنه رفض التأكيد على بقائه مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات زيدان، بقوله: "لدي عقد هنا، لكن لا يمكن أبدا أن تعرف ما الذي سيحدث".

إقرأ المزيد
بيريز يكشف مستقبل زيدان وراموس بعد التتويج
بيريز يكشف مستقبل زيدان وراموس بعد التتويج

وتابع: "لا أتحدث عما سيحدث في الموسم المقبل أو العام الذي يليه، أنا مرتبط بعقد وأشعر بالسعادة هنا، وسعيد بما أقوم به، لكن لا يمكن أبدا التنبؤ بما سيحدث في كرة القدم".

وأتم المدرب البالغ 48 عاما: "لهذا أشعر بالاسترخاء بشأن مستقبلي، لأنه في عالم كرة القدم قد تتغير الأمور بين عشية وضحاها، لا أعرف ما الذي سيحدث تحديدا في المستقبل".

ويحل الريال اليوم الأحد ضيفا على يغانيس مع إسدال الستار على فعاليات الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

المصدر: "ماركا" الإسبانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا