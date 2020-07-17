بيريز يكشف مستقبل زيدان وراموس بعد التتويج

أعرب فلورتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

وقال بيريز خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" إن قائد االفريق سيرخيو سيرخيو راموس سينهي مسيرته في المرينغي: "راموس سيبقى هنا طوال حياته، وعلى الجماهير أن تكون هادئة، لقد كان رائعا كقائد".

وأشاد رئيس النادي الملكي بجميع اللاعبين وعلى رأسهم كريم بنزيما وسيرخيو راموس وتيبو كورتوا وكاسيميرو، موضحا: "كريم بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية، فأنا لم أشاهد لاعبا أفضل منه في الموسم الحالي أو السابق".

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✍️ "Sergio Ramos seguirá en el Madrid siempre que quiera"



🏆 "Zidane gana un título cada 19 partidos, eso lo dice todo"



💪 "Benzema es el más criticado y es el mejor del mundo"https://t.co/D0TbJ1n2Ka — Tiempo de Juego (@tjcope) July 17, 2020

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أما بالنسبة إلى مدرب الفريق زين الدين زيدان فقال: "زيدان؟ لقد رأيت على تويتر أنه يفوز بلقب كل 19 مباراة، فهو نعمة من السماء، رغم أنف من ينتقدوه، سنواصل معه الظفر بالألقاب".

وألمح بيريز إلى أن النادي الملكي لن يتعاقد مع صفقات كبيرة في الصيف، مشيرا إلى أنه لن يطلب من اللاعبين خفض الرواتب للدخول بقوة في سوق الانتقالات.

وتوج ريال مدريد الخميس بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز 2-1، على فياريال، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الليغا.

المصدر: "وكالات"