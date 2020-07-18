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شاهد.. جورجينا تستعرض فخامة يختها (صور)

الرياضة

شاهد.. جورجينا تستعرض فخامة يختها (صور)
Globallookpress
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نشرت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" اليوم السبت.

ويظهر في الصورة رونالدو وجورجينا بلباس البحر على سطح يخت ضخم في عرض البحر، وتظهر ضخامة اليخت من حجم الثنائي الصغير مقارنة مع هيكل اليخت.

وأرفقت جورجينا الصورة بكتابة أول حرف من اسمها وأول حرف من اسم رونالدو مع إضافة قلوب حب كرموز تعبيرية "إيموشين".

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CG ❤️ mare

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ويقضي رونالدو إجازته على يخت مع صديقته بعد فترة الراحة التي أعطاها له مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري عقب مباراة "السيدة العجوز" أمام ساسولو والتي انتهت بالتعادل 3-3 ضمن منافسات الجولة الـ33 من "الكالتشيو" الأربعاء الماضي.

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يذكر أن لدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

المصدر: georginagio/instagram

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