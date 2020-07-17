جورجينا تنشر صورة جديدة تغازل بها رونالدو على يخت في عرض البحر (صورة)

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" اليوم الجمعة.

وتظهر في الصورة جورجينا مرتدية فستانا أحمر جريئا، وتقدم الحلوى لرونالدو، بأحد اليخوت في عرض البحر، وأرفقتها بالقول: "هل لي أن أستفيد من حبي".

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ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

المصدر: georginagio/instagram