 
مباشر

صلاح يشارك متابعيه بصورة حصدت مليون إعجاب في ساعات

الرياضة

صلاح يشارك متابعيه بصورة حصدت مليون إعجاب في ساعات
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oc8r

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" اليوم السبت.

ويظهر في الصورة النجم المصري يشرب الشاي والابتسامة تظهر على وجهه.

وحصدت الصورة أكثر من مليون إعجاب في الساعات الأولى لنشرها في حساب صلاح الشخصي في "إنستغرام"، والذي يتابعه حوالي 40 مليون شخص حول العالم.

View this post on Instagram

😃

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on

إقرأ المزيد
جورجينا تنشر صورة جديدة تغازل بها رونالدو على يخت في عرض البحر (صورة)
جورجينا تنشر صورة جديدة تغازل بها رونالدو على يخت في عرض البحر (صورة)

ويحتل صلاح المركز الرابع على جدول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن متصدر القائمة جيمي فاردي هداف ليستر سيتي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويتطلع صلاح للحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف "البريميرليغ" وذلك للموسم الثالث على التوالي، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري يتمكن من الفوز بلقب الهداف ثلاث مرات متتالية بعد الثنائي آلان شيرر وتييري هنري. 

وحصد النجم المصري لقب الهداف فى موسمه الأول مع "الريدز" برصيد 32 هدفا، فيما توج باللقب في موسمه الثاني بعدما سجل 22 هدفا متقاسما الجائزة مع زميله السنيغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا