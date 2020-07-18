صلاح يشارك متابعيه بصورة حصدت مليون إعجاب في ساعات

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" اليوم السبت.

ويظهر في الصورة النجم المصري يشرب الشاي والابتسامة تظهر على وجهه.

وحصدت الصورة أكثر من مليون إعجاب في الساعات الأولى لنشرها في حساب صلاح الشخصي في "إنستغرام"، والذي يتابعه حوالي 40 مليون شخص حول العالم.

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ويحتل صلاح المركز الرابع على جدول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن متصدر القائمة جيمي فاردي هداف ليستر سيتي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويتطلع صلاح للحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف "البريميرليغ" وذلك للموسم الثالث على التوالي، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري يتمكن من الفوز بلقب الهداف ثلاث مرات متتالية بعد الثنائي آلان شيرر وتييري هنري.

وحصد النجم المصري لقب الهداف فى موسمه الأول مع "الريدز" برصيد 32 هدفا، فيما توج باللقب في موسمه الثاني بعدما سجل 22 هدفا متقاسما الجائزة مع زميله السنيغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

المصدر: RT