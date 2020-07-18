شاهد.. ميلان يكرم إبراهيموفيتش على مئويته

كرم ميلان نجمه السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، لوصوله إلى المباراة رقم 100 بقميص "الروسونيري" في مختلف المسابقات.

ونشر الحساب الرسمي لميلان على "تويتر"، مقطع فيديو ظهر فيه باولو مالديني، المدير الرياضي وأسطورة النادي، وهو يكرم "إبرا" خلال الحصة التدريبية للفريق.

وشارك النجم السويدي البالغ 38 عاما في مباراة ميلان الأخيرة أمام بارما، الأربعاء الماضي، والتي وصل فيها للمواجهة رقم 100، منذ أول مباراة له مع الفريق في موسم 2010-2011.

وحقق الفوز في 54 منها، وخسر في 18، وتعادل في 28، مسجلا 62 هدفا، وصنع 27.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان في المرة الثانية خلال يناير الماضي، بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.



وخاض النجم السويدي مع الفريق الإيطالي 14 مباراة هذا الموسم، مسجلا 6 أهداف، كما صنع ثلاثة.

المصدر:twitter \ acmilan