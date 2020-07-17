كاسياس يقترب من العودة إلى ريال مدريد

ذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أن إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق وبورتو البرتغالي حاليا سيعود إلى الفريق الملكي بعدما غادره قبل 5 سنوات بدور مختلف هذه المرة.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كاسياس الملقب بـ"القديس" والبالغ 39 عاما سيعود إلى الريال ليصبح مستشارا للرئيس فلورنتينو بيريز، وسيتم تحديد مسؤولياته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

⚪🟣 ¡Vuelve El Santo! ¡Vuelve Casillas!⠀

El mítico portero blanco vuelve a casa cinco años después pic.twitter.com/fLpayGOfN5 — MARCA (@marca) July 17, 2020

وأوضحت الصحيفة أن بيريز يريد أن يكون كاسياس قريبا منه، حيث سيلعب دورا مشابها للذي لعبه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي للفريق، في بداية مشواره مع ريال مدريد.

وأوضحت أن كاسياس ينتظر خوض بورتو لآخر مبارياته هذا الموسم أمام بنفيكا في نهائي كأس البرتغال ليعود بعدها إلى داخل أسوار ريال مدريد.

وأبرزت الصحيفة أن بيريز وكاسياس يشعران بالندم، على قرار الانفصال قبل 5 سنوات، والآن هما في الطريق لتصحيح هذا الخطأ.

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وأتمت الصحيفة، أنه عند بداية الموسم الكروي الجديد لريال مدريد خلال شهر سبتمبر المقبل، فإن كاسياس سيكون جزءا أساسيا من هيكل النادي الملكي العريق.

المصدر: وكالات