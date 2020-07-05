تعرف على قائمة حراس المرمى الأكثر محافظة على نظافة شباكهم في القرن الـ21

نشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بإحصاءات وانتقالات اللاعبين وتحديد قيمة نجوم كرة القدم حول العالم، قائمة حراس المرمى الأكثر محافظة على نظافة شباك أنديتهم في القارة العجوز.

وجاء الحارس الروسي إيغور أكينفييف حامي عرين نادي تسيسكا موسكو في المركز السادس ضمن القائمة برصيد 317 مباراة لم تدخل فيها شباكه أي هدف كان آخرها مباراة فريقه أمام مضيفه أخمات أمس السبت ضمن الجولة الـ26 من الدوري الروسي الممتاز، والتي انتهت بمصلحة تسيسكا برباعية نظيفة.

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قائمة حراس المرمى الأكثر محافظة على نظافة شباك أنديتهم في القرن الـ21 في أوروبا:

1- الإسباني إيكير كاسياس في 439 مباراة.

2- الإيطالي جانلويجي بوفون في 420 مباراة.

3- التشيكي بيتر تشيك في 391 مباراة.

4- الإسباني بيبي رينا في 343 مباراة.

5- الألماني مانويل نوير في 327 مباراة.

6- الروسي إيغور أكينفييف في 317 مباراة.

7- الأوكراني أندريه بياتوف في 269 مباراة.

8- الهولندي فان دير سار في 266 مباراة.

9- الإسباني فيكتور فالديز في 260 مباراة.

10- الفرنسي ميخائيل لاندرو 253 مباراة.

المصدر: Transfermarkt/instagram