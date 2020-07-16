للمرة 29.. بورتو بطلا للدوري البرتغالي

حسم بورتو لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم، للمرة الـ 29 في تاريخه هذا الموسم، عقب فوزه بهدفين نظيفين على ضيفه سبورتنغ لشبونة، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 32 للمسابقة.

وجاء هدفا اللقاء عبر دانيلو بيريرا في الدقيقة 64، في حين تكفل النجم المالي موسى ماريجا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد بورتو، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في البطولة، إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بنفيكا، وذلك قبل مرحلتين على نهاية المسابقة هذا الموسم.

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وسيظل بورتو متربعا على الصدارة، وإن خسر مباراتيه المتبقيتين في المسابقة هذا الموسم أمام ضيفه موريرينسي ومضيفه سبورتنغ براغا، وفوز بنفيكا في المرحلتين المقبلتين.

وبذلك، استعاد بورتو اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة بنفيكا، وعزز مكانته في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق المتوجة بلقب البطولة، مقلصا الفارق الذي يفصله عن بنفيكا، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة برصيد 37 لقبا.

المصدر: "وكالات"