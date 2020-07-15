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ميلان يضم لاعب إشبيلية بشكل نهائي

الرياضة

ميلان يضم لاعب إشبيلية بشكل نهائي
AFP PACO SERINELLI
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أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، ضم الدنماركي سيمون كاير بشكل نهائي من صفوف إشبيلية الإسباني لمدة عامين مقبلين.

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وأكد النادي الإيطالي العريق في بيانه، تفعيل بند شراء كاير البالغ 31 عاما من النادي الأندلسي، بعد أن لعب على سبيل الإعارة مع "الروسونيري" منذ شهر يناير الماضي.

وانتقل كاير صاحب الـ95 مباراة دولية مع الدنمارك، في الصيف الماضي معارا إلى أتلانتا، لكنه لم يشارك كثيرا معه، ليلعب بعدها في صفوف ميلان، حيث خاض معه حتى الآن إجمالي 13 مباراة، وسط توقف مسابقة الدوري لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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