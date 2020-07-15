ميلان يضم لاعب إشبيلية بشكل نهائي

أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، ضم الدنماركي سيمون كاير بشكل نهائي من صفوف إشبيلية الإسباني لمدة عامين مقبلين.

بيان رسمي: @simonkjaer1989

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يسر نادي اي سي ميلان أن يعلن عن توقيع اللاعب الدنماركي سيمون كايير عقدًا ينتهي في 30 يونيو 2022.#ميلان_دائمًاpic.twitter.com/2j7gTGSlhk — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 15, 2020

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وأكد النادي الإيطالي العريق في بيانه، تفعيل بند شراء كاير البالغ 31 عاما من النادي الأندلسي، بعد أن لعب على سبيل الإعارة مع "الروسونيري" منذ شهر يناير الماضي.

وانتقل كاير صاحب الـ95 مباراة دولية مع الدنمارك، في الصيف الماضي معارا إلى أتلانتا، لكنه لم يشارك كثيرا معه، ليلعب بعدها في صفوف ميلان، حيث خاض معه حتى الآن إجمالي 13 مباراة، وسط توقف مسابقة الدوري لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات